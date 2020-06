Istituto Scienze Neurologiche Bologna: Bimbo Tu consegna postazioni per teleconsulti medici pediatrici

Grazie ai sostenitori di Bimbo Tu che hanno aderito alla raccolta fondi avviata dall’associazione a favore dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche e dell’Ospedale Bellaria, oggi Bimbo Tu ha potuto consegnare alla Neuropsichiatria Infantile dell’IRCCS ISNB le prime 5 postazioni per teleconsulti medici pediatrici.



“Bambini e adolescenti con patologie croniche dell’età dello sviluppo – come malattie neuropsichiatriche quali l’autismo o l’epilessia – necessitano di un’assistenza continuativa, sia da un punto di vista terapeutico che riabilitativo. Grazie a queste postazioni, è possibile garantire un monitoraggio del loro stato di salute anche a distanza” dichiara Alessandro Arcidiacono, Presidente di Bimbo Tu Onlus.



“Grazie a Bimbo Tu e a Delta Informatica per aver permesso, con questa donazione, ai medici della Neuropsichiatria Infantile dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna di garantire un’adeguata assistenza medica ai nostri pazienti e alle loro famiglie: continuare a seguirli da vicino e periodicamente, seppur in modo virtuale, e dar loro sostegno e suggerimenti è non solo necessario ma imprescindibile” sottolinea Pietro Cortelli, Direttore Operativo dell’IRCCS ISNB.

Ufficio stampa Bimbo Tu