Persiceto Sport: Ripartenza in sicurezza per lo sport persicetano

Dopo gli innumerevoli danni subiti a causa della diffusione del virus covid-19, lo sport a San Giovanni in Persiceto sta tentando piano piano di riprendersi. Adottando tutte le misure richieste della disposizioni in materia, quasi tutte le associazioni sportive del nostro paese stanno infatti riprendendo le attività. Oltre alle palestre private, anche le associazioni sportive come Persiceto FC, Persicetana, Vis Academy e Yankees sono ritornate sui rispettivi impianti di gioco. Ovviamente quasi tutte le associazioni svolgono, per la maggior parte del tempo a disposizione, la parte atletica della loro disciplina sportiva nonché esercizi individuali come possono essere, ad esempio nella pallacanestro, tiro al canestro oppure fondamentali del gioco.

Le regole previste per la pratica sportiva, a cui debbono sottostare le associazioni sportive sono le seguenti: utilizzo della mascherina, distanziamento tra le persone, misurazione delle temperatura all’accoglienza, sanificazione di tutti i locali, utilizzo importante di prodotti igienizzanti. Quasi tutte le stesse associazioni si stanno inoltre dando un grande organizzazione interna per poter sostenere il grande sforzo di potere predisporre i prossimi centri estivi, sempre applicando le normative di legge previste, per garantire ai propri ragazzi ma anche alle famiglie la massima sicurezza sanitaria possibile.

Enrico Adriano Belinelli