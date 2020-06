Progetto GOAL 2030: aperto un bando per giovani comunicatori sui temi della sostenibilità

Il progetto Goal 2030 – Giovani e città per l’Agenda 2030, coordinato dal Comune di Bologna, è uno dei 14 progetti finanziati da Shaping Fair Cities nell’ambito del bando per la realizzazione di azioni di comunicazione e sensibilizzazione per migliorare le conoscenze e mobilitare i cittadini a favore della realizzazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 nelle città dell’Emilia-Romagna.

Uno dei principali obiettivi del progetto è di avviare una campagna di comunicazione inclusiva per sensibilizzare la città sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 meglio conosciuti come Sustainable Development Goals.

Per farlo, la Fondazione per l’Innovazione urbana lancia un bando riservato a giovani tra i 16 e i 30 anni, chiedendo loro di inviare un video, un’idea grafica e una proposta di campagna di comunicazione per i social media.

Le proposte dovranno concorrere a sensibilizzare la cittadinanza sui temi dell’ecologia, tenendo presente come elemento qualificante il linguaggio di genere e il raggiungimento della popolazione migrante, ma anche la promozione di buone pratiche. In linea con gli obiettivi del progetto, la campagna sarà valutata anche in base alla capacità di saper valorizzare le storie dei tanti cittadini e comunità bolognesi che stanno dimostrando anche nell’attuale contesto di crisi socio-economica dovuta all’emergenza Covid-19 un forte senso di responsabilità e grande attivismo.

I materiali ricevuti verranno valutati da una commissione composta da rappresentanti della Fondazione per l’Innovazione Urbana, del Comune di Bologna e dei partner di progetto GOAL 2030 e verrà messo in palio un premio da 4.000 €.

La scadenza per inviare la propria proposta è alle ore 12 di giovedì 25 giugno 2020.

Per conoscere tutti i dettagli per partecipare:

Leggi il bando

Per inviare la tua proposta:

Compila questo modulo

Maggiori informazioni sul progetto GOAL 2030

La Fondazione per l’Innovazione Urbana, in partnership con il Comune di Bologna, Next Generation Italy e il Comune di San Lazzaro di Savena, è co-proponente del progetto Goal 2030 – Giovani e città per l’Agenda 2030.

regione.emilia-romagna.it