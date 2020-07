Calderara, al via la distribuzione delle Family Card

Da questa settimana al via la distribuzione della #familycard. 💳💳

A tutti gli idonei è stata inviata una mail con i dettagli per il ritiro della card.

A questo link le graduatorie divise tra idonei e non idonei 👇👇

http://www.comune.calderaradireno.bo.it/…/family-card-da-lu…

⚠️Attenzione: Sono risultati “non idonei” coloro la cui domanda presentava qualche difformità o omissione nell’ISEE o per altri motivi di non idoneità. Tutti coloro che sono risultati “non idonei” verranno contattati telefonicamente dagli uffici amministrativi e avranno tempo fino al 10 agosto per regolarizzare la loro posizione inviando alla PEC del Comune ciò che serve o che gli verrà chiesto di integrare.

dal profilo Fb di Giampiero Falzone, sindaco di Calderara