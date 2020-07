Calderara, i chiarimenti del sindaco Falzone sugli odori nauseabondi

Visto che l’odore nauseabondo avvertito tra giovedì e venerdì ha scatenato, giustamente, discussioni sul punto e visto che al sottoscritto, immediatamente avvertito l’Ufficio ambiente già giovedì sera, piace scrivere solo dopo avere in mano i risultati dell’istruttoria (non mi piace scrivere senza dati certi, sono fatto così) informo adesso sull’esito: si è trattato di legittimo spargimento di fanghi da depurazione in terreni da arare, nel rispetto delle normative di riferimento! Tutto qui.

Leggo su alcuni gruppi dell’associazione del fenomeno a del letame depositato da una ditta a Sacerno. Non c’è nesso di causalità tra gli odori di giovedì e tale vicenda, vicenda che comunque da oltre un mese è seguita dal Comune, avendo richiesto il sottoscritto, a seguito delle segnalazioni ricevute, l’immediato intervento di ARPAE che già in data 16 giugno insieme ai Carabinieri Nucleo Forestale ha fatto un sopralluogo e annessi verbali, i cui esiti stanno andando avanti e che per ovvi motivi è il caso di tenere riservati, essendoci indagini in corso. A volte, mi riferisco al caso di Sacerno, bisogna lavorare in silenzio! E spesso il silenzio parla.

Grazie a tutti e tutte e buon fine settimana.

dal profilo FB di Giampiero Falzone, sindaco di Calderara