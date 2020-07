Domenica mattina il nostro sindaco Marco Martelli e Salah Eddin El Arbaoui consigliere con delega alla ricerca e all’innovazione hanno partecipato all’inaugurazione della nuova startup crevalcorese “Garisenda Lab”.

Garisenda Lab è la storia di un’amicizia e di un’idea di imprenditoria all’italiana che sa di nuovo.

Guardando al futuro, ma facendo leva proprio sull’esperienza che li accomuna, hanno deciso di mettersi in gioco e inventarsi una Standing desk, come la chiamano loro all’inglese. Un supporto per PC per lavorare in piedi, progettato e costruito in Italia, come ogni prodotto Made in Italy che si rispetti.

Ad Andrea, Francesco e Gianmarco anche Elly Schlein, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, in video collegamento ha voluto fare i complimenti ed i migliori auguri per l’ottimo lavoro.

dalla pagina Fb del Comune di Crevalcore