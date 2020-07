Incidente a Bagno di Piano, la vittima è il cognato del sindaco di Calderara

Quando sei Sindaco ti capita di tutto, sono oramai abituato, ma quanto accaduto ieri ha davvero dell’incredibile. Mi chiama il collega Sindaco di Castello d’Argile, Alessandro Erriquez che ringrazio, per dirmi del decesso di un cittadino di Calderara in un brutto incidente stradale. Chiedo nome e cognome e scopro che è mio cognato.

La vita è veramente strana e a volte dura.

È un anno così….

Grazie a tutti per la vicinanza che state trasmettendo a me e alla mia famiglia con numerosi messaggi.

dal profilo FB di Giampiero Falzone, sindaco di Calderara