Persiceto: anche questa settimana tanto cinema con “Estate in Piazza”

Giovedì 30 luglio alle ore 21.15 in piazza 5 Aprile a Decima, lo schermo si illuminerà per la prima proiezione settimanale della rassegna cinematografica, il film d’animazione islandese per bambini Ploi di Árni Ásgeirsson e Gunnar Karlsson: un viaggio educativo e formativo in compagnia di Ploi, un tenero pulcino di piviere che ha paura a spiccare il volo, per questo, quando la sua famiglia e i suoi compagni migrano verso il caldo, non trova il coraggio di raggiungerli e comincia un viaggio a piedi, lungo tutto l’inverno, aiutato dalla pernice Giron, che lo protegge, ma anche minacciato costantemente dalla fame e dall’astuzia del falco Shadow, che gli ha già portato via suo padre e ora mira diritto a lui.

Venerdì 31 luglio alle ore 21.15 presso il Chiostro di San Francesco la sezione “Fellini100: sogni di provincia”, offre un’altra grande occasione per vedere sul grande schermo uno degli intramontabili classici del maestro Federico Fellini:La dolce vita, film del 1960 con Marcello Mastroianni e Anita Ekberg, storico film che ha riscritto i canoni della settima arte ed è tutt’oggi fonte di ispirazione per i registi di tutto il mondo. La trama segue la vita quotidiana del giornalista di cronaca scandalistica Marcello Rubini; lo vediamo muoversi nel suo lavoro, spesso insieme ai paparazzi, e nella sua vita mondana, soprattutto notturna; in giro per i night club di via Veneto o alle feste fuori città, come nei salotti intellettuali, seduce e si fa sedurre da donne bellissime e sensuali, che si muovono con eleganza sinuosa, ha ambizioni da scrittore, ma, tra l’indolenza e il senso d’inadeguatezza che lo pervadono, sa che non riuscirà a essere fedele ai suoi sogni. Tra luglio e agosto nel Chiostro verranno proposte altre proiezioni di celebri film del grande regista: 7 agosto, Otto e mezzo; 21 agosto, Amarcord; 28 agosto, Luci del varietà.

Sabato 1° agosto alle ore 21.15 in piazza del Popolo un altro film che farà divertire i bambini e tutta la famiglia, Le avventure acquatiche di Steve Zissou, pellicola trascinante e irresistibile del 2004 diretta dal regista di culto Wes Anderson e interpretata tra gli altri da Owen Wilson, Bill Murray e Cate Blanchett: il protagonista del titolo, Steve Zissou, è un ricercatore-regista di documentari marini che dal giorno in cui il suo migliore amico viene divorato da uno squalo giaguaro, ingaggia una spedizione per dare la caccia all’animale; i suoi compagni di viaggio sono la moglie, il figlio, una giornalista incinta, la ciurma e un bestiario di animaletti fantastici.

La rassegna proseguirà, poi, fino a fine agosto proponendo due proiezioni settimanali, il sabato nel capoluogo e durante la settimana a San Matteo della Decima, alternando pellicole a tema musicale e film per bambini, con il seguente programma: 4 agosto, piazza 5 Aprile, Decima, Absolute beginners di Julien Temple; 8 agosto, piazza del Popolo, Moulin Rouge! di Baz Luhrmann; 18 agosto, piazza 5 Aprile, Decima, Il mio amico Nanuk di Brando Quilici e Roger Spottiswoode; 22 agosto, piazza del Popolo, Fantastic Mr. Fox di Wes Anderson; 25 agosto, piazza 5 Aprile, Decima, La febbre del sabato sera di John Badham; 29 agosto, piazza del Popolo, Grease di Randal Kleiser.

Tutti gli eventi del cartellone “Estate in piazza” sono a ingresso gratuito. In base alle disposizioni in vigore per il contenimento del Covid-19, la capienza di ogni singolo appuntamento è limitata e prevede posti distanziati, numerati e pre-assegnati tramite prenotazione obbligatoria. In base alla normativa vigente tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto e quando si spostano, incluso il momento del deflusso al termine dell’evento.

La prenotazione per le rassegne “Caro Sepúlveda”, “Fellini100” e per le proiezioni cinematografiche va effettuata presso la biglietteria del Teatro Comunale, in corso Italia 72, aperta dalle ore 10 alle 12 nelle giornate 15 e 18 luglio, telefonando ai numeri 051.825022 o 348.0853889, scrivendo all’indirizzo mail biglietteriateatro@comunepersiceto.it oppure sul portale Eventbrite. In caso di disponibilità di posti è possibile prenotare sul posto la sera dello spettacolo fino alle 20.15. In piazza del Popolo e in piazza 5 Aprile la capienza massima è di 60 persone, nel Chiostro di San Francesco di 40 persone.

Il programma potrà subire variazioni per cause di forza maggiore; in caso di pioggia o maltempo gli eventi verranno rinviati a data da destinarsi.

Per ulteriori informazioni contattare l’Urp del Comune al numero verde 800.069678 o consultare il sito www.comunepersiceto.it.

