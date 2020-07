Persiceto, dal 6 luglio le biblioteche saranno nuovamente aperte al pubblico

Da lunedì 6 luglio 2020 le biblioteche comunali saranno nuovamente aperte al pubblico anche per l’accesso agli scaffali, la consultazione e l’utilizzo delle sale studio; ripartirà anche il prestito circolante tra le biblioteche metropolitane (Pic).

L’accesso agli scaffali, alla consultazione e alle sale studio sarà possibile solo su appuntamento e con obbligo di indossare la mascherina in ogni fase della permanenza; ogni accesso agli scaffali non potrà avere durata maggiore di 20 minuti e in questo lasso di tempo la persona potrà scegliere liberamente i libri.

Per le sale studio sarà richiesta la prenotazione dei posti; per consentire l’accesso a un numero più ampio di studenti, presso la Biblioteca “G.C. Croce” Sezione adulti ciascuno potrà prenotare al massimo tre postazioni alla settimana.

Durante la permanenza non sarà consentito leggere i giornali, accedere alle postazioni internet, socializzare, studiare in gruppo e in generale creare assembramenti, utilizzare le macchinette delle bevande e delle merendine.

Anche in questa fase di parziale riapertura dei servizi, per limitare gli assembramenti si consiglia quando possibile di privilegiare in ogni caso la prenotazione dei libri per telefono, per mail, o tramite il portale Sebina You.

Consulta orari e contatti delle Biblioteche comunali

comunepersiceto.it