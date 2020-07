Un’estate con il “Calderara Summer Festival”

A Calderara di Reno si riparte con un’estate ricca di appuntamenti culturali, organizzati dal Comune e dalla Casa della Cultura “Italo Calvino”, con la partecipazione di “Notti di Note”.

La rassegna si terrà a Calderara e nelle frazioni di Lippo, Longara, Sacerno e Castel Campeggi: musica d’autore, cinema indipendente e teatro per famiglie sono i tre filoni scelti per la realizzazione di un cartellone articolato, che si svolgerà dal 24 giugno al 10 settembre.

Venti serate gratuite all’aperto e nel rispetto delle misure anti-contagio, per ritrovare il piacere di stare insieme nelle serate estive, godendosi un buon concerto, un film che sorprende, la poesia di uno spettacolo.

Tutti gli eventi sono gratuiti ma con prenotazione obbligatoria: è possibile prenotare sul sito Evenbrite.it o telefonando alla Casa della Cultura (342.8857347) o in biblioteca (051.6461247) negli orari di apertura.

La musica

Il programma musicale prevede due rassegne: “Paesaggi Sonori” a cura della Casa della Cultura, che porterà in città concerti e presentazioni di progetti musicali originali. Sarà l’occasione per ascoltare tante novità, con sonorità che passeranno dal pop di Rosso Malpelo (24 giugno) al jazz di Lele Veronesi e Mecco Giudi (15 luglio) fino al progressive psichedelico dei Tetuan (22 luglio). Tante saranno le occasioni di ascolto di progetti musicali originali, dal nuovo disco dei Panaemiliana (1º luglio) all’ultimo progetto artistico di Eloisa Atti (29 luglio). In questa rassegna farà anche il suo grande debutto l’Orchestra Popolare dei Mandolini (10 settembre), che passo dopo passo sta crescendo alla Casa della Cultura sotto la guida di Antonio Stragapede e Massimo Pauselli. La seconda rassegna, curata dall’Associazione ArpisticaMente, è “Notti di Note” (vedi articolo sopra). I concerti si terranno alle 21.30 nella piazza della Casa della Cultura.

Il cinema

La rassegna curata da Enzo Setteducati, direttore artistico del Cine Teatro Orione di Bologna, proporrà una selezione di film del cinema indipendente. Si inizia il 14 luglio (piazza di Lippo, ore 21.30) con “Solo cose belle” di Kristian Gianfreda, per proseguire il 16 luglio (piazza di Lippo, ore 21.30) con “Bangla” di Phaim Bhuiyan, il 21 luglio (piazza Marconi di Calderara, ore 21.30) con “La stoffa dei sogni” di Gianfranco Cabiddu, il 23 luglio (piazza Marconi di Calderara, ore 21.30) con “Easy – Un viaggio facile facile” di Andrea Magnani, il 28 luglio (piazza Marconi di Calderara, ore 21.30) con “The Bra” di Veit Helmer, il 30 luglio (piazza Marconi di Calderara, ore 21.30) con “Yuli – Danza e libertà” di Icíar Bollaín, il 4 agosto (Centro Sociale di Longara) con “Hotel Gagarin” di Simone Spada, per concludere la rassegna il 6 agosto (Centro Sociale di Longara) con “Aspromonte – La terra degli ultimi” di Mimmo Calopresti.

Il teatro per famiglie

Tre appuntamenti per le famiglie a Lippo (piazza, ore 18.30 e 21.30) con “Yes Land” della Compagnia Giulio Lanzafame (18 luglio), a Calderara (piazza Marconi, ore 18.30 e 21.30) con “Operativi” della Compagnia Eccentrici Dadarò (1º agosto) e a Longara (Centro Sociale, ore 18.30 e 21.30) con “A spasso con Sandrone” della Compagnia Giorgio Gabrielli (8 agosto). Un teatro poetico che invita a riflettere su temi che ci riguardano da vicino, attraverso la comicità dei clown, la leggerezza degli acrobati e la popolarità dei burattini.

Ufficio stampa Comune Calderara