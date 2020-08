A Persiceto il quinto film della rassegna su Fellini

Questa sera alle ore 21.15 nella suggestiva cornice del Chiostro di San Francesco, appuntamento imperdibile per gli amanti della settima arte: la sezione “Fellini100: sogni di provincia”, dedicata a Federico Fellini in occasione del centenario dalla sua nascita, in collaborazione con cinema Giada e Fondazione Cineteca di Bologna, riproporrà sul grande schermo l’intramontabile e commovente “Amarcord”, uno dei più grandi capolavori del regista, vincitore del Premio Oscar al Miglior Film Straniero nel 1973; la pellicola è uno struggente e malinconico racconto tra ricordo e sogno ambientato nella provinciale cittadina di Borgo, tra il 1930 e il 1935, dove le stagioni trascorrono inesorabili, e intanto l’adolescente Titta cresce e comincia a scoprire il sesso, l’amore, ma anche le varie difficoltà della vita tra cui la violenza e la morte, tra una galleria di personaggi unici e particolari, nel mondo della scuola, della Chiesa, nelle feste fasciste, negli eventi folcloristici o eccezionali.

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto