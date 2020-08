Anzola, apprezzamento degli spettatori per “Cinema sotto le stelle”

Mercoledì 19 agosto, nella cornice del parco di via Gasiani gli spettatori hanno apprezzato il film di Alessandro Genovesi “Puoi baciare lo sposo”.

L’Amministrazione comunale ringrazia i volontari per il verde di Ponte Samoggia che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa. Grazie alla Pro Loco di Anzola.

La prossima data, mercoledì 26 agosto, si svolgerà nel Parco Margherita Hack di San Giacomo del Martignone in collaborazione con i Volontari di San Giacomo (AVSG).Potrete prenotarvi per vedere il film “Cado dalle nubi” di Gennaro Nunziante tramite mail (biblioteca@comune.anzoladellemilia.bo.it) da sabato 22 a martedì 25 agosto, e telefonando in biblioteca (0516502222) sabato 22 agosto dalle 9 alle 12.30 e martedì 25 agosto dalle 9 alle 19.

dalla pagina FB del Comune di Anzola