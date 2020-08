Dall’11 al 22 agosto chiusura della biblioteca di Anzola

Avete tempo fino a sabato per venire in biblioteca a scegliere un libro per le vostre letture di Agosto: chiuderemo come ogni anno due settimane, dall’11 al 22 agosto. I prestiti in scadenza in questo periodo di chiusura sono automaticamente prorogati alla riapertura.

Potete venire a dare un’occhiata di persona ai nuovi acquisti fatti: la biblioteca ha riaperto le sue porte ai lettori, con tutte le precauzioni che la situazione attuale richiede: non è più necessaria la prenotazione, è possibile entrare e girare tra gli scaffali per scegliere personalmente i libri. Si accede solo presentandosi con la mascherina correttamente indossata (a protezione di bocca e naso), e all’entrata si dovrà indossare un paio di guanti usa e getta forniti da noi.

Per fermarsi a studiare riceviamo le prenotazioni (biblioteca@comune.anzoladellemilia.bo.it) perché le postazioni per studio individuale sono limitate. Non è possibile studiare vicini ma deve essere mantenuta la distanza, e si deve evitare di socializzare in alcun modo.

Sarà per ora ancora impossibile fermarsi a leggere i quotidiani o le riviste, fruire dello spazio bambini (i genitori possono ovviamente venire a scegliere libri per i figli) e ragazzi (i ragazzi possono ovviamente scegliere i libri); navigare in internet con i pc della biblioteca. Sono indisponibili i distributori di bevande.

L’orario, per tutte le operazioni, è continuato da martedì a venerdì dalle 9 alle 19, il sabato dalle 9 alle 12,30.

dalla pagina Fb del Comune di Anzola