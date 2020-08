La visita del nuovo direttore generale dell’AUSL di Bologna alla Casa della Salute di Crevalcore

Ieri la visita del nuovo direttore generale dell’Azienda USL di Bologna, Paolo Bordon, presso la Casa della Salute Barberini con la presenza del Sindaco Marco Martelli e l’Assessore alla Sanità Emma Monfredini.

Lo ringraziamo per la sua disponibilità e la sua attenzione ad una realtà del nostro territorio che è sempre stato un presidio sanitario importante per tutti i cittadini di Terre d’Acqua e che è stato e continuerà ad essere punto strategico per la gestione dell’emergenza Covid-19.

dalla pagina Fb del Comune di Crevalcore