Rinviata la manifestazione “Creva a tutta birra”

Vista la situazione venutasi a creare negli ultimi giorni con una recrudescenza preoccupante dell’infezione covid, la Pro Loco, in accordo con l’Amministrazione Comunale, ha deciso di sospendere la programmata Festa ” Creva a tutta Birra”. Lo svolgimento di questo evento per come era stato pensato e organizzato, diventerebbe di difficile gestione alla luce delle nuove norme anti-covid recentemente introdotte. Nella speranza che tutto possa tornare al più presto alla normalità, crediamo fortemente che la tutela della salute di tutti debba sempre essere la priorità.

dalla pagina Fb Pro Loco Crevalcore