“Ripartire dopo il Covid, storie di sport”. Il 2 settembre in Piazza Maggiore spettacolo sotto le stelle

Un evento sotto le stelle per raccontare tante storie di sport con ospiti e personaggi legati alla città di Bologna e non solo. E per ringraziare il personale sanitario impegnato in questi mesi nell’emergenza Coronarivus, proseguendo la raccolta fondi in favore degli ospedali cittadini.

Sarà Piazza Maggiore a ospitare mercoledì 2 settembre “Ripartire dopo il Covid, storie di sport”, l’iniziativa promossa dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Bologna.

Una serata in cui lo sport sarà lo spunto per raccontare tante storie di impegno e di rinascita: protagoniste le eccellenze sportive e non solo di un territorio tenace e straordinario.

Una serata spettacolo dunque, ma anche di ringraziamento e di solidarietà, il cui ricavato sarà devoluto agli ospedali bolognesi.

La cena placée accoglierà su prenotazione 400 persone nel rispetto delle regole di distanziamento e sicurezza.

Dalle ore 12 di domani, martedì 11 agosto, i posti a tavola saranno prenotabili sul sito di Bologna Welcome (www.bolognawelcome.com) ad un costo di 50 euro a persona. Una parte dei posti sarà riservata gratuitamente a medici e infermieri. Il progetto di beneficenza prevede che, coperte le spese vive per l’organizzazione della cena, i fondi raccolti verranno devoluti agli ospedali di Bologna. In caso di maltempo la serata di svolgerà a Palazzo Re Enzo.

Organizzata da Comune di Bologna e Regione Emilia-Romagna, “Ripartire dopo il Covid, storie di sport” ha il supporto di: Alleanza delle Cooperative, Ascom, Cia, CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, Confesercenti, Unindustria Emilia.

regione.emilia-romagna.it