Apre a Calderara di Reno il nuovo asilo nido comunale, le parole del sindaco

È stata una mattinata emozionante.

Insieme abbiamo inaugurato il nuovo nido.

Una struttura all’avanguardia, con giochi di ultima generazione e materiali ecosostenibili, che mette al centro una didattica a misura di bambino per una #città che deve essere sempre di più a misura di bambino.Nessuno lo avrebbe detto ma nonostante la pandemia è stato il nostro pensiero fisso, aprire la struttura con il nuovo anno scolastico. E come ho detto abbiamo lavorato in silenzio, a testa bassa, e ci siamo riusciti, chiedendo una deroga al Prefetto durante il #lockdown; e ci siamo riusciti con il lavoro di squadra, ufficio tecnico, ufficio scuola (un plauso alla responsabile Antonella Cardone per la dedizione e la passione), educatori ed educatrici di cooperativa Cadiai e Comune. Grazie davvero di cuore a tutti e tutte e grazie alla mia Giunta e al Segretario Generale Dr.ssa Beatrice Bonaccurso, a tutti gli assessori ( Maria Linda CaffarriClelia BordengaMaria Claudia Mattioli Oviglio) e al Vicesindaco Luca Gherardi che, come sempre, è stato continuamente sul pezzo seguendo passo per passo il cantiere. Grazie anche alla ditta attuatrice, Mimosa S.r.l. per la serietà ed attenzione dimostrata anche nei particolari. Come ho detto stamattina gli obiettivi si raggiungono con la determinazione e la serietà delle persone. E la politica fatta così, insieme, con un condiviso obiettivo è la più bella politica possibile, quella non delle parole ma della parola!Andiamo avanti #insieme, con #responsabilità perché siamo una #comunità fantastica che fa della #conoscenza, #condivisione e #cura i suoi valori a partire dai più piccoli per costruire il futuro. E non finisce qui.

Ancora grazie a Irene Priolo e al Presidente Stefano Bonaccini per esserci stati e per le belle parole.

dalla pagina Fb di Giampiero Falzone, sindaco di Calderara