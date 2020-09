Dai pompieri di Persiceto un “grazie” alla società carnevalesca “I gufi”

Un doveroso e sentito ringraziamento alla Società carnevalesca “I GUFI” per l’iniziativa che hanno inteso porre in essere per la serata del 24 settembre scorso, devolvendo parte dell’incasso della cena alla nostra Associazione.

Ringraziamenti da estendere ovviamente anche a tutti coloro che, nonostante la pioggia, hanno inteso partecipare all’evento; disagio certamente mitigato dalla bontà dei piatti proposti!

#nevalevalapena

Grazie “GUFI”!!!

dalla pagina Fb Associazione Pompieri Volontari Persiceto