“Giardino ricreativo” al parco Ilaria Alpi di Bologna

Giochi, attività ricreative e laboratori dedicati ai figli del personale sanitario e sociosanitario dell’Ospedale Maggiore. È l’idea che l’Associazione Bimbo Tu e il Circolo Ravone metteranno in campo dall’8 al 30 settembre, tutti i martedì e giovedì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30, nel Giardino Ilaria Alpi, antistante l’Ospedale Maggiore, su via Emilia Ponente. L’attività, totalmente gratuita e rivolta ai bambini a partire dai 3 anni di età, è inserita in un Patto di Collaborazione siglato nei giorni scorsi da Bimbo Tu e Circolo Ravone con il Comune di Bologna.

Le attività si svolgeranno in totale sicurezza, in un’area dedicata che i volontari ogni volta delimiteranno, nel rispetto delle misure vigenti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus.

“Siamo molto contenti di questo progetto che offre un sostegno al personale sanitario e sociosanitario, quotidianamente impegnato per la nostra salute. Grazie a questa collaborazione con Bimbo Tu e il Circolo Ravone, il Giardino Ilaria Alpi diventerà un luogo che accoglie e si prende cura dei più piccoli. Ancora una volta i patti di collaborazione si dimostrano uno strumento grazie al quale si possono unire le forze per l’interesse della città” sottolinea l’Assessore alla Cultura Matteo Lepore.

“Questo nuovo servizio nasce dalla volontà di continuare a stare accanto al personale sanitario e sociosanitario garantendogli ancora quel supporto fatto di azioni concrete che abbiamo messo in campo durante i mesi dell’emergenza sanitaria con lo scopo di aiutarli a vivere in modo più semplice la loro già faticosa quotidianità” dichiara Alessandro Arcidiacono, Presidente di Bimbo Tu.

Per maggiori informazioni e per segnalare la partecipazione dei bambini il personale sanitario e sociosanitario dell’ospedale può scrivere a accoglienza@bimbotu.it e a circolo.ravone@ausl.bologna.it oppure telefonare ai numeri 329.6333597 e 051.6478495.

Ufficio Stampa Bimbo Tu