Torna anche quest’anno (5, 6, 7 e 12, 13, 14 settembre) l’imperdibile appuntamento culinario con la Grande Abbuffata Mazzagatti!

La novità 2020 è la location, la Grande Abbuffata si terrà presso il capannone Mazzagatti in Via Bassa 21C a San Giovanni in Persiceto e non più a Borgata Città. Il tutto nel pieno rispetto delle normative Covid-19.

È gradita la prenotazione WhatsApp 339.6655068

È disponibile anche l’asporto .

gli organizzatori