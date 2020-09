Persiceto, screening sierologico della popolazione residente 18-40 anni

In arrivo a Persiceto i test sierologici per i residenti tra i 18 e i 40 anni. Giovedì 3 (a Decima) e venerdì 4 e sabato 5 settembre (nel capoluogo) i residenti che rientrano in questa fascia d’età potranno partecipare, su base volontaria e gratuita, allo screening che l’Azienda Usl di Bologna ha predisposto per determinare l’incidenza del contagio sulla popolazione giovane del nostro territorio.

Il test effettuato dall’Ausl di Bologna è rivolto alla popolazione di età compresa tra i 18 e i 40 anni e viene svolto nei comuni che hanno avuto un tasso di prevalenza di casi confermati di Covid-19 più alto della media (pari a 5,7 casi per mille residenti). Proprio tra i 18 e i 40 anni si concentra la maggioranza dei nuovi casi Covid-19 positivi in quanto soggetti con abitudini e stili di vita con maggiori relazioni interpersonali (condizione importante per la diffusione del contagio).

A San Giovanni in Persiceto lo screening è previsto per giovedì 3 settembre dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 presso la frazione di San Matteo della Decima nel piazzale antistante il campo da calcio in via Arginino 10, e per venerdì 4 e sabato 5 settembre dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.30 presso il capoluogo nel piazzale antistante la scuola primaria Romagnoli in via Rodari 22.

Come prenotare il test

Il test sarà effettuato su base volontaria e sarà completamente gratuito; è richiesta la prenotazione, che va eseguita utilizzando l’apposito portale accessibile sul sito dell’Azienda Usl di Bologna cliccando sul pulsante “Prenota adesso”; nella pagina successiva sarà sufficiente aprire il menù a tendina sotto la voce “Giovani e Covid-19. Indagine sierologica 18-40 anni” e selezionare il riquadro dedicato al Comune di San Giovanni in Persiceto; l’utente viene indirizzato a una nuova sezione nella quale è possibile scegliere la data e, dopo avere cliccato su quest’ultima, l’ora in cui desidera prenotare lo screening (le ore e le date rimangono visualizzabili fino a esaurimento della disponibilità); per completare la prenotazione è obbligatorio inserire nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di cellulare, codice fiscale, data e luogo di nascita, e risposta affermativa o negativa sulla pregressa positività al Covid-19; una volta dato l’assenso all’informativa sulla privacy dell’Ausl di Bologna cliccando sull’apposita spunta, sarà possibile salvare i dati immessi e confermare la prenotazione per il giorno e l’orario desiderati.

Esecuzione ed esito del test

Agli iscritti sarà inviato un promemoria via mail 24 ore prima dell’esecuzione del test. La somministrazione e il relativo referto saranno a cura del personale del Dipartimento di Sanità Pubblica e dell’Unità Operativa di Microbiologia dell’Ospedale Sant’Orsola-Malpighi. Il test sierologico rapido permette la rilevazione degli anticorpi del virus Covid-19 nel sangue tramite pungidito. L’esame verrà analizzato entro 30 minuti e, in caso di esito positivo, il cittadino sarà ricontattato telefonicamente in giornata per effettuare il tampone naso oro-faringeo di conferma, il cui esito sarà noto in 24-48 ore. In attesa dell’esito del tampone la persona sarà tenuta all’isolamento fiduciario domiciliare. Al momento del test sierologico sarà rilasciato al cittadino un tagliando con le indicazioni per poter scaricare il proprio referto dal Portale Referti online, che sarà disponibile dopo qualche ora anche sul proprio Fascicolo Sanitario Elettronico. Se il cittadino ha fornito il consenso, il risultato arriverà anche al suo Medico di medicina generale.

comunepersiceto.it