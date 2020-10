Trasformando i limiti imposti dall’emergenza nell’opportunità di dare un più ampio respiro al festival (dal 10 ottobre al 19 dicembre), abbiamo immaginato “un’edizione speciale” di BOOM – Cantiere Creativo Calderara.

Abbiamo così distribuito e diluito nel tempo e in diversi spazi della città le sue attività, dedicando la massima cura nell’elaborazione di progetti originali e modulari che, mettendo in dialogo arte contemporanea, danza, teatro e musica attraverso laboratori, incontri, performance e installazioni, possano adattarsi in forma flessibile all’evolvere della situazione. La sua ideazione è stata il frutto di un incontro fra artisti e operatori culturali con i quali abbiamo condiviso il desiderio di utilizzare il nostro spaesamento come punto di partenza per costruire inedite letture della realtà contemporanea attraverso i linguaggi creativi. Ne è nato un progetto polifonico all’interno del quale si auspica di aggiungere ulteriori “voci” coinvolgendo attivamente la comunità di Calderara nella realizzazione dei vari percorsi artistici. BOOM 2020 diventa così un vero e proprio cantiere creativo e culturale, luogo di produzione di pensieri e azioni, in condivisione con la comunità. Casa dolce strada è il titolo che, con un gioco di parole inventato da Clelia Sedda – drammaturga, regista, intellettuale già protagonista della seconda edizione di BOOM – sintetizza le filosofia di questa terza edizione del Festival e offre uno spunto di riflessione sulla natura dinamica e ambivalente della nostra percezione della realtà e in definitiva della nostra identità.

Gli appuntamenti di ottobre: 10 ottobre (ore 17.30 – Casa della Cultura): incontro “L’arte scende in strada: prospettive creative per il territorio”; 10 ottobre (ore 19 – Casa della Cultura): inaugurazione mostra “Stasera a casa di Luisa”; 16 ottobre (ore 18.30 – Teatro Spazio Reno): incontro “Home_homing – dialogo performativo”; 18 ottobre (ore 11 – Casa della Cultura): inaugurazione mostra “Prospettive. Visioni della città tra memoria e futuro”; 24 ottobre (ore 18.30 – Teatro Spazio Reno): performance “Home_homing – performance finale”. I laboratori (Casa della Cultura): dal 12 ottobre al 30 novembre “Home sweet home – laboratorio di teatro performativo”; dal 19 ottobre al 16 novembre “Home sweet home – laboratorio di scenotecnica”; dal 17 ottobre al 5 dicembre “Come avere sempre ragione”.

Info, prenotazioni e biglietti: www.boomcantierecreativo.it. Info e iscrizioni ai laboratori: casadellacultura@comune.calderaradireno.bo.it. Si ricorda che la prenotazione è obbligatoria per tutti gli eventi.

comune.calderaradireno.bo.it