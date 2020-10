Incidente a Tavernelle di Calderara, muore un 51enne di Crevalcore

Oggi, verso mezzogiorno, un grave incidente stradale è accaduto sulla strada provinciale Persicetana all’altezza di Tavernelle Emilia.

Il sinistro è costato la vita a Wilfredo Annicchiarico, un 51enne di Crevalcore, giudice di boxe della Federazione Pugilistica Italiana.

Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica Ètv, Annichiarico era in sella a uno scooter T-Max che, all’incrocio con via Sacernia, per cause in via di accertamento si è scontrato con un suv Range Rover. Il crevalcorese è stato sbalzato a terra ed è probabilmente morto sul colpo. A seguito del violento impatto si è sviluppato un incendio che ha danneggiato gravemente i veicoli.

Rimasto invece incolume il conducente del suv.

Per dare modo alla Polizia Locale di Terred’Acqua di effettuare i rilievi del caso la Persicetana è rimasta chiusa fino alle 15.40.