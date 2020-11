Calderara, attività venatoria vietata nei dintorni del canile di via Persicetana

Attività venatoria vietata nelle vicinanze del canile di via Persicetana a Calderara. È quanto con un’ordinanza ha disposto il sindaco di Calderara Giampiero Falzone dopo aver verificato la potenziale pericolosità della caccia nell’area. Il provvedimento replica quello dello scorso anno, quando per la prima volta venne individuato un potenziale pericolo per i cani, i volontari, gli utenti della struttura. Il primo cittadino, come nel 2019, ha pertanto disposto il divieto di esercitare l’attività venatoria “sia in forma vagante che con appostamenti temporanei” in una fascia di 150 metri dal perimetro del canile, dove è tra l’altro obbligatorio tenere il fucile scarico. Nelle zone adiacenti, inoltre, “è vietato sparare in modo che la traiettoria di tiro attraversi l’area stessa”. L’ordinanza sarà valida fino al termine della stagione venatoria, fissato per il 31 gennaio 2021.

