Persiceto, Gruppo Consiliare Democratico: le nostre proposte per la variazione di bilancio

#CURAPERSICETO: le nostre proposte per la variazione di bilancio del 30 novembre.

Chiediamo con forza all’Amministrazione comunale una serie di iniziative di sostegno alle famiglie del territorio, alle nostre aziende, alle attività commerciali ed ai bar e ristoranti, ed alle associazioni sportive e non sportive, con la creazione dei seguenti fondi vincolati per interventi volti ad alleviare le evidenti conseguenze negative su questi soggetti causate dalla pandemia in atto.

Si tratta di una manovra da 351.000 euro a saldo zero per le casse del comune (non a caso ha ricevuto tutti i pareri tecnici favorevoli da parte dei funzionari comunali), in quanto le risorse richieste trovano copertura nella scelta dell’amministrazione di non utilizzare larga parte del “fondo famiglia” e del “fondo imprese” nell’anno 2020 e in risorse del 2021 destinate a progetti non ancora identificati.

Ecco le nostre #proposte:

– €80.000 fondo vincolato a contributi sul sociale per sostegno affitto e utenze famiglie in difficoltà

– €114.000 fondo vincolato a maggiori contributi a favore delle associazioni sportive

– €20.000 fondo vincolato a contributi per associazioni che operano nei vari ambiti del sociale

– €10.000 fondo vincolato a contributi per associazioni culturali

– €37.000 fondo vincolato a contributi alle famiglie del territorio per il pagamento delle rette universitarie

– €70.000 fondo vincolato ad abbattimento tassa rifiuti alle imprese ed attività commerciali

– €20.000 fondo vincolato per abbattimento rette nido.

In merito agli investimenti abbiamo chiesto al Sindaco e alla Giunta di stanziare 200.000 € per uno studio di fattibilità tecnico-economica per la variante SP2 – località Le Budrie che abbia inizio con un percorso partecipato con la cittadinanza della frazione e dell’intero territorio comunale. Anche in questo caso si tratta di una richiesta a saldo zero che trova copertura in altre voci di spesa.

Gruppo Consiliare Democratico S.G. Persiceto