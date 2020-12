Avviato lo Sportello “OrientaGiovani” Terred’Acqua

Un nuovo servizio per i giovani residenti nei sei Comuni dell’Unione Terre d’Acqua prende vita sul territorio: si tratta di OrientaGiovani Terred’Acqua, uno sportello di orientamento, dove i ragazzi potranno raccogliere informazioni sull’università, sul mondo del lavoro, sulle opportunità all’estero, sui corsi di formazione professionale e su tutto ciò che possa essere utile nella scelta su come proseguire il proprio percorso al termine degli studi. Sarà inoltre un luogo dove scoprire progetti e attività offerti da realtà e associazioni del territorio.

L’apertura del nuovo servizio è stata possibile grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna – Assessorato Cultura, Politiche Giovanili e Politiche per la legalità (L.R. N. 14/08 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”) che ha finanziato il progetto triennale Scuole di Vita: presentato dall’Unione Terre d’Acqua, è nato dalla progettualità del Tavolo delle politiche giovanili, che mette insieme tecnici ed amministratori del territori in un coordinamento e confronto costante sul tema. Il progetto è realizzato da un partner ormai consolidato del territorio, ovvero Bangherang Associazione di Promozione Sociale.

OrientaGiovani Terred’Acqua nasce con l’intento di incontrare i giovani sia attraverso modalità online che di persona. Ad oggi però, in linea con le disposizioni nazionali sul contrasto all’emergenza sanitaria, verranno avviati solo i momenti online, per i quali sarà possibile prenotarsi scrivendo una mail all’indirizzo: orientagiovanitda@bangherang.it.

Il servizio sarà attivo, per il mese di dicembre, nelle giornate di giovedì 10, venerdì 11, giovedì 17, venerdì 18, lunedì 21 e martedì 22; l’orario in cui sarà possibile prenotarsi sarà dalle 14.30 alle 18.00 e gli incontri dureranno circa 40 minuti.

Seguendo le pagine Facebook Orientagiovani Terre d’Acqua e Instagram @orienta_giovani sarà possibile tenersi aggiornati sugli orari di apertura dello sportello a partire dal mese di gennaio.

