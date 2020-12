CESVI e Mondadori, Natale solidale in Emilia-Romagna per sostenere i bambini

Da sei anni Cesvi è presente in oltre in oltre 40 Mondadori Store delle principali città italiane con il progetto Impacchettiamo un sogno. L’attività ha l’obiettivo di supportare il programma di prevenzione e contrasto al maltrattamento infantile in Italia che attualmente ha raggiunto oltre 1.100 bambini e ragazzi che hanno usufruito di centri di ascolto e/o di sessioni di psicoterapia, 500 genitori che sono stati coinvolti in percorsi di genitorialità positiva e 360 professionisti (operatori e insegnanti) che sono stati formati per diventare ancora più efficaci nell’affrontare e prevenire il maltrattamento e la trascuratezza.

L’iniziativa sarà attiva fino al 24 dicembre, per partecipare come volontario, è possibile inviare la propria candidatura a iniziative@cesvi.org o chiamare il numero 035/2058058; per offrire il proprio contribuito e rendere solidali i propri regali di Natale, basta recarsi negli store aderenti all’iniziativa.

Ogni volontario opera in piena sicurezza e nella massima tutela della salute di tutti, trasformando il proprio tempo in valore e aiutando bambini e adolescenti di tutta Italia.

L’iniziativa è attiva anche in Emilia Romagna all’interno dei punti vendita Mondadori di Bologna, Casalecchio di Reno (BO), Parma, Fidenza (PR), Piacenza, Rimini.

