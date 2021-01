Calderara, servizio COC e ritiro rifiuti per cittadini in quarantena

A fronte dell’aumento di cittadini in quarantena o isolamento fiduciario, con difficoltà per gli stessi a fare la spesa, ricondividiamo la notizia di qualche mese fa sull’attivazione da parte dell’amministrazione del numero C.O.C.

I cittadini interessati (solo chi è in quarantena o isolamento fiduciario) potranno contattare il numero dedicato per sapere come ordinare la spesa a domicilio. I Volontari Protezione Civile Calderara di Reno ODV, che ringrazio, successivamente al ricevimento dell’ordine da parte del Comune, provvederanno alla consegna in totale sicurezza.

Il numero è 051.6461240 (A tale numero può essere richiesto anche il saturimetro messo a disposizione dal Comune).

Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e il martedì e il giovedì dalle ore 14:30 alle ore 17:00.

Inoltre, anche per il servizio ritiro rifiuti c’è una procedura precisa con Geovest da seguire consultabile a questo link http://www.geovest.it/query.php?p=coronavirus….

Se sei POSITIVO o in quarantena obbligatoria:

non differenziare più i rifiuti di casa tua e chiama il numero dedicato 339.7760524 attivo dal lunedì al giovedì dalle 8.45 alle 12.45 e dalle 14.00 alle 16.30 e il venerdì dalle 8.45 alle 12.45 per richiedere il servizio a domicilio su richiesta del rifiuto indifferenziato.

L’operatore indicherà all’utente quando esporre il rifiuto indifferenziato in base al Comune e alla zona di calendario di appartenenza.

Al momento della telefonata è necessario fornire il solo indirizzo del ritiro.Il servizio cessa al termine della quarantena.

Telefonando al numero dedicato è possibile anche chiedere la fornitura di sacchi.

dalla pagina Fb del Comune di Calderara