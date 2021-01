Incendio alla scuola media di Padulle, le parole del sindaco Bassi

Continuiamo sempre a parlare di Comunità, ma oggi emerge una parte di Comunità che non riusciamo proprio a capire.

In un momento in cui tutti gli sforzi sono destinati a limitare le difficoltà dovute alla pandemia in una condivisione di vedute con l’intero Consiglio Comunale, nonostante le differenti provenienze politiche c’è la volontà di rispondere ai cittadini, tutti.

Nell’estate, e anche durante le vacanze Natalizie, sono stati tanti i grandi e piccoli investimenti sulle nostre scuole, per far sì che il diritto allo studio ed alla socializzazione in presenza rispettando tutte le norme richieste in questo periodo, fosse garantito a tutti i bambini e ragazzi di Sala Bolognese.

Ecco, è proprio per questo che oggi ci rimaniamo veramente male. Capiamo che è difficilissimo, in particolare per alcune fasce della popolazione, non avere luoghi aperti per l’aggregazione, momenti di svago e condivisione ma questo non giustifica un atto di questo tipo. Non lo giustifica mai, ed ancor più oggi che alle 2.30 di notte, in pieno coprifuoco nessuno dovrebbe essere fuori casa.

Al momento non abbiamo certezze che si tratti di un atto compiuto da ragazzi, oppure da adulti che vogliono colpire il patrimonio pubblico e potenzialmente fermare uno dei servizi fondamentali per la nostra comunità in questa fase: la scuola media. E se fossero ragazzi: nessun genitore si è chiesto dove fossero alle 3 di notte quando già alle 22 dovevano essere in casa, come tutti?

L’Amministrazione Comunale e l’Istituto comprensivo hanno congiuntamente sporto denuncia contro ignoti e le forze dell’ordine controlleranno anche i filmati della videosorveglianza.

Grazie ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri di Sala Bolognese che sono intervenuti tempestivamente nottetempo scongiurando il peggio.

Grazie al lavoro di stamattina dei collaboratori scolastici, Dirigente, DSGA, volontari, ufficio tecnico del Comune e Geovest.

Domattina la scuola verrà riaperta regolarmente.



Il Sindaco Emanuele Bassi

dalla pagina Fb Condividere Sala Bolognese