L’Associazione Carnevale Persiceto ricorda “Tony” Bigiani

L’Associazione Carnevale Persiceto si unisce in un abbraccio virtuale ai famigliari e agli amici di Antonio Bigiani.

Tony ha dato tanto alla nostra manifestazione, un puro concentrato di goliardia e passione che ha arricchito ogni edizione del Carnevale che lo ha visto partecipe.

Lo ricordiamo così:

Una sera l’imbianchino Antonio “Tony” Bigiani ricevette da Maurizio Magoni, l’architetto del Papero, le istruzioni su come dipingere una parte del carro durante la sua assenza.

“Signor Bigiani, questo lo dipinge di rosso, questo di verde equesto di giallo; questo invece lo fa indaco.

”Quando, dopo qualche giorno, Magoni tornò in cantiere, vide che una parte del carro non era stata pitturata. Allora chiamò Bigiani e gli chiese: “Come mai non ha dipinto quel pezzo?”

“Eh! Me l’ha detto lei professore. Mi ha detto che quello lo faceva indaco. Ma io non lo conosco mica. Mo chi êl indaco? Un sòzi nôv?”

dalla pagina Fb Associazione Carnevale Persiceto