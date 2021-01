Ritorno a scuola in presenza: soluzione taxi per il trasporto

In relazione alla decisione del Tar dell’Emilia-Romagna di accogliere la richiesta di sospensiva della cosiddetta “ordinanza Dad”, i tassisti di Bologna ribadiscono la propria disponibilità a dare un contributo al miglioramento della mobilità degli studenti, finalizzato ad evitare assembramenti.

Cotabo, nelle scorse settimane, aveva presentato una proposta in tal senso alla Città Metropolitana di Bologna e alla Regione Emilia-Romagna, visto che l’utilizzo dei taxi in supporto al trasporto scolastico rientrerebbe tra le soluzioni appositamente previste in un decreto di novembre, che assegnava anche risorse aggiuntive mirate proprio al potenziamento dei servizi per garantire i trasporti scolastici in sicurezza.

“L’utilizzo dei taxi per garantire il trasporto degli studenti in condizioni di distanziamento è una soluzione di rapida attuazione, in grado di rispondere ai tempi stretti della riapertura in presenza delle scuole superiori – dichiara Riccardo Carboni, presidente di Cotabo – Siamo pronti a mettere in campo da subito le soluzioni organizzative necessarie per un trasporto efficiente e sicuro. I mezzi dei nostri associati sono sanificati costantemente, molti sono dotati di paratie che separano l’abitacolo e i tassisti sono dotati di tutti i dispositivi di protezione prescritti dalle regole per la limitazione della diffusione dei contagi. Per questo ribadiamo la nostra disponibilità, disponibilità che sicuramente sarà condivisa anche dalle altre strutture di trasporto persone non di linea che operano sul territorio”.

