A Persiceto il Carnevale è on line e su visita guidata

A causa dell’emergenza sanitaria quest’anno a Persiceto non si svolgeranno le classiche sfilate dei carri di Carnevale. Le associazioni carnevalesche di Persiceto e Decima propongono comunque, nel mese di febbraio, un ricco programma di attività ed eventi da seguire online. Nel centro storico è inoltre possibile visitare 14 installazioni con alcuni particolari dei carri delle edizioni passate. Domenica 14 febbraio in programma una visita guidata a cielo aperto e l’inaugurazione del progetto “Il cuore di Re Bertoldo” .

In alcuni angoli del centro storico di Persiceto sono stati posizionati 14 piccoli allestimenti a cielo aperto, con particolari dei carri di Carnevale delle passate edizioni, che cittadini e visitatori potranno ammirare facendo una bella passeggiata per la cittadina. Per chi volesse scoprire di più sul Carnevale di Persiceto e su queste installazioni temporanee domenica 14 febbraio alle ore 15.45 è possibile partecipare alla visita guidata dal titolo “Le Società carnevalesche: aneddoti e curiosità” a cura Miriam Forni (costo: € 5,00 a persona; prenotazione obbligatoria scrivendo a miriam.forni2013@gmail.com o telefonando al numero 366.7174987; al momento dell’iscrizione occorre fornire nome, cognome, recapito telefonico e mail di ogni persona iscritta).

L’ “Associazione Carnevale Persiceto” ha inoltre avviato il progetto “Il cuore di Re Bertoldo” per rendere cardio-protette le attività legate alla preparazione del Carnevale persicetano tramite l’installazione di postazioni munite di defibrillatori semiautomatici (Dae) e attraverso la formazione dei carnevalai all’utilizzo del dispositivo, alla corretta attivazione del servizio di emergenza sanitaria 118 e sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base (Blsd). I cinque defibrillatori saranno installati presso l’Area Bora che ospita alcuni capannoni di Carnevale e presso i cantieri delle società Ocagiuliva, Mazzagatti, I Gufi, Treno. Domenica 14 febbraio, alle ore 15, presso l’area Bora si terrà l’inaugurazione ufficiale del progetto. Per l’occasione saranno presenti la Corte reale di Re Bertoldo, in rappresentanza di tutti i carnevalai, il Sindaco Lorenzo Pellegatti e il Parroco di San Giovanni in Persiceto Don Lino Civerra. Il progetto è diventato realtà grazie alle risorse investite da “Associazione Carnevale Persiceto” e grazie alle donazioni degli amici di un giovane carnevalaio recentemente scomparso, al quale viene intitolato il progetto.

Senza sfilate dei carri, domenica 7 febbraio non si è potuto tenere il tradizionale “Discorso della Corona”, che ogni anno apriva i corsi mascherati, ma Re Bertoldo e la sua Corte si sono ritrovati ugualmente in Municipio per trasmettere in diretta un saluto a tutti i “sudditi” e per presentare una serie di video che sono stati realizzati dall’Associazione Carnevale Persiceto sugli “Spilli” dei carri dagli anni ’70 ad oggi, con immagini d’epoca ed interviste ai carnevalai. I video sono visibili sia sul sito del Comune che sulle pagine Facebook di Comune e Associazione.

Nell’ambito del progetto “Carnevaliamo”, l’associazione ha inoltre attivato un progetto con le scuole primarie del territorio, che prevede la consegna ad ogni alunno di un kit contenente materiale vario (stelle filanti, colori, coriandoli, ecc.) e l’incarico di realizzare nell’ora di arte dei disegni da consegnare all’associazione entro la prima domenica di carnevale. Tutte le opere ricevute saranno poi esposte in un luogo, visibile alla cittadinanza, da definire. Inoltre è stato realizzato un video messaggio di Re Bertoldo che verrà proiettato nelle scuole, e che presenterà in maniera carnevalesca e divertente questo atipico Carnevale 2021.

Il Carnevale di San Matteo della Decima

Anche a San Matteo della Decima l’“Associazione Carnevalesca Re Fagiolo di Castella” ha deciso di annullare le sfilate dei carri e propone varie iniziative ed attività online. In collaborazione con l’associazione “La Decima scuola” promuove il concorso “Scatena la tua fantasia, crea la tua maschera di Carnevale!”: i bambini delle scuole d’infanzia e delle scuole primarie possono partecipare realizzando la propria maschera con l’aiuto delle società carnevalesche, che attraverso una serie di brevi video tutorial spiegano come preparare la colla e lo stampo della maschera e come assemblare i pezzi (iscrizioni via mail scrivendo ad associazione@ladecimascuola.it o via WhatsApp al numero 392.2911319, partecipazione a offerta libera). A vent’anni dall’inaugurazione della “Cittadella del Carnevale di Decima” sarà poi realizzato un reportage fotografico dal titolo “I Luoghi della Memoria: i Fienili”. Questi erano infatti i luoghi dove si realizzavano i carri di Carnevale fino alla fine degli anni ’90 e che hanno ospitato tante generazioni di carristi e le loro storie. In omaggio alla “zirudèla”, il componimento satirico che caratterizza il Carnevale di Decima, i zirudellai realizzeranno testi dedicati alle storie delle società e dei loro personaggi.

Ufficio stampa Comune Persiceto