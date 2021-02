Calderara, chiusura impianti sportivi e aree giochi

Nuova ordinanza sindacale n.9/2021

Il Sindaco Giampiero Falzone ha firmato stamattina l’ordinanza n.9/2021, che prevede:

la chiusura degli impianti sportivi a libera fruizione interni ai parchi e ai giardini comunali e ad altri spazi pubblici (es. SkatePark Bargellino, campi calcio, calcetto, basket);

la chiusura delle aree giochi interne ai parchi e ai giardini comunali e ad altri spazi verdi pubblici;

è possibile accedere ai parchi al solo fine di svolgere attività motoria e/o sportiva, come disciplinato dalle normative vigenti, purché in via individuale ed in prossimità della propria abitazione e comunque nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro daogni altra persona;

Ricordiamo ai gestori degli esercizi pubblici (supermercati, negozi, tabaccai etc.) il rigoroso rispetto delle norme di distanziamento e della capienza massima ammessa all’interno dei locali;

Ricordiamo anche il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, aree verdi, pubbliche e private, anche condominiali;

Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00, ai sensi dell’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

dalla pagina Fb del Comune di Calderara