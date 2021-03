Crevalcore, ristrutturazione Cimitero del Capoluogo

In vista dell’ultimazione dei lavori che hanno interessato alcuni loculi del Cimitero del Capoluogo, si procederà, a partire da lunedì 8 marzo 2021, a traslare le salme e i resti, precedentemente e temporaneamente depositati nei loculi provvisori in vetroresina, nei loculi di provenienza.

I parenti dei defunti tumulati nelle arcate coinvolte, che non siano stati contattati o che debbano ancora concludere le pratiche, devono mettersi in contatto con l’Ufficio di Polizia Mortuaria CON URGENZA, e comunque entro giovedì 8 aprile 2021, al seguente numero:

051 988406

nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 08,30 alle 12,30

Ogni dettaglio ed informazione nel sito del Comune di Crevalcore: https://www.comune.crevalcore.bo.it/…/ristrutturazione…

dalla pagina Fb del Comune di Crevalcore