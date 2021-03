Ernesto Marino coordinatore a Persiceto di ‘Cambiamo’

Primi movimenti dei partiti in vista delle Elezioni Amministrative che si svolgeranno nel Comune di San Giovanni in Persiceto nel 2021 e arrivo, nell’agone politico persicetano, di ‘Cambiamo’, il partito fondato dal governatore della Liguria Giovanni Toti.

Ernesto Marino, già consigliere comunale della lista civica di maggioranza ‘Impegno Comune’ e presidente del consiglio comunale, ha ricevuto la nomina di coordinatore di Persiceto e referente Terred’Acqua per ‘Cambiamo’.

“Benvenuto a Ernesto Marino, altro nome delle amministrazioni locali che entra in Cambiamo.

Consigliere e Presidente del Consiglio nel Comune di S. Giovanni in Persiceto.

Continua sul territorio la condivisone del nostro progetto e lo conferma l’entusiasmo che si riscontra nelle persone che ci contattano.

Buon Lavoro Ernesto”.

dalla pagina Fb Cambiamo Bologna