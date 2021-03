Fratelli d’Italia: Bonaccini almeno informi l’Assemblea Legislativa sull’emergenza e le nuove disposizioni

Abbiamo assistito attoniti, come milioni di cittadini, alla schizofrenia amministrativa che ha portato nel giro di pochi giorni alcune Province della nostra Regione passare dal colore arancione, ad arancione scuro a rosso. Per non parlare del continuo mutamento di informazioni in merito al contenuto di quelle che sarebbero state le restrizioni della zona rossa, anticipate spesso da amministratori locali.

Provvedimenti che avranno ripercussioni drammatiche sui cittadini, immaginiamo dettati da una situazione drammatica dell’emergenza. Per questo doveva esserci una comunicazione trasparente, chiara, franca e diretta, invece i cittadini hanno avuto messaggi discordanti, annunci, contrordini, veline, qualche comunicato ed anticipazione e nulla di più. Le commedie sui DPCM del Presidente del Consiglio Conte a confronto sono state delle operette.

Hanno dovuto attendere fino all’ultimo minuto per organizzare le proprie vite, per sapere il destino che li attendeva.

Bonaccini abbia almeno la decenza di venire in Aula a riferire cosa è successo e spiegare perché siamo arrivati a questo punto, ma venga soprattutto a riferire per quale ragione a distanza di un anno le province di Modena e Bologna sono nuovamente in un lockdown praticamente totale.

Cosa è stato fatto sino ad ora per evitare che accadesse tutto ciò, persuada l’Aula ed i cittadini che tutto ciò che si poteva fare per evitarlo è stato fatto perché per quanto ci riguarda riteniamo che tanti errori siano stati commessi.

I Consiglieri regionali di Fratelli d’Italia

Marco Lisei

Michele Barcaiuolo

Giancarlo Tagliaferri