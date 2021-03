Giochi creativi, piantine, kit per la semina: regali speciali per i bambini del Nido d’Infanzia di Calderara

Tenere aperto il percorso intrapreso con i bambini durante l’anno educativo, provare a stare comunque tutti vicini, seppure a distanza, ricordare ai piccoli alunni la quotidianità del loro nido sospesa ormai da quasi un mese. Nasce da queste esigenze l’idea delle educatrici e delle pedagogiste del Nido d’Infanzia di Calderara di Reno “Mimosa”: donare qualcosa di speciale a tutti, con la speranza di rivedersi prima possibile.

Per i più piccoli, le educatrici hanno confezionato dei giochi con l’impiego di materiali di ReMida, centro di riuso creativo del territorio: esperienze di gioco in continuità di materiali e colori con quelle conosciute nei primi mesi di ambientamento. I bimbi medi hanno invece ricevuto una piantina di cui prendersi cura nelle loro giornate a casa, osservandone la crescita e i cambiamenti. Ai bambini più grandi, infine, è stata regalata l’esperienza della semina: una scatola contenente dei semi, la terra e un vasetto. Il tutto consegnato a domicilio, oppure davanti al Nido stesso, in sicurezza, per salutarlo e dargli appuntamento a presto. La prospettiva è quella di portare tutti i doni al rientro, e nel caso dei grandi piantarli insieme alle educatrici.

“Ringrazio le educatrici del Nido – commenta il Sindaco Giampiero Falzone – per la loro dedizione, passione e presenza anche nei momenti più difficili. Restare vicini e continuare un percorso insieme è quello che racconta questo progetto. Un’idea che mira a preservare, insieme, il legame dei nostri più piccoli cittadini nel tempo dell’attesa e nutre il desiderio di tutti di essere, come sono sicuro accadrà a breve, di nuovo insieme”.

Ufficio Stampa e Comunicazione

Comune di Calderara di Reno