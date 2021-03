Hub vaccinale a Calderara

Come avevo anticipato, a seguito di vari sopralluoghi con l’Ausl, grazie all’importante lavoro condiviso tra la stessa ed il Comune, abbiamo una data certa di avvio della funzionalità dell’hub vaccinale al Pederzini classificato come “nuova sede ad alta produttività”. A seguito di una riunione odierna, confermo, quindi, che in questi giorni verrà allestito per numeri importanti (300 vaccini al giorno) e sarà operativo come primi appuntamenti dal 30 marzo.

Numeri importanti con un evidente rafforzamento della campagna vaccinale, di cui ero convinto e che avevo previsto proprio tra fine marzo e aprile, che riguarderà subito gli over 75 e le categorie ‘estremamente vulnerabili’, con l’obiettivo prima dose per tutti entro la fine di aprile.

I cittadini tra i 75 e i 79 anni da lunedì 15 potranno quindi prenotare il proprio appuntamento anche presso l’hub di #Calderara.

Qui il comunicato stampa della Città Metropolitana con le indicazioni anche su come prenotare https://bit.ly/3qHZoiK

dal profilo Fb di Giampiero Falzone, sindaco di Calderara