Quando nasce un bimbo la vita assume un nuovo colore, al punto da cambiare in maniera radicale. L’arrivo di un bebè non a caso rappresenta il momento più importante della vita di una coppia, un vero e proprio passo in avanti decisivo, ma che deve essere “accompagnato” con la giusta attenzione. Questo per via del fatto che nessun cambiamento è mai facile, a maggior ragione se si parla di un evento di questa portata, molto complesso da gestire. In sintesi, serve godersi il momento e al tempo stesso sapere che arriveranno anche delle decisioni importanti da prendere. Ed ecco come cambia la vita dopo la nascita di un figlio.



Vita sociale, di coppia e altro

Chiaro che la vita sociale di una coppia, dopo la nascita di un bimbo, subirà un forte contraccolpo. Gli aperitivi e le uscite in discoteca diventeranno un ricordo lontanissimo, e anche le semplici cene fuori casa verranno messe nel cassetto per un po’ di tempo. Cambieranno anche i rapporti umani e le amicizie, dato che d’ora in poi si tenderà a stringere dei legami con altre coppie nella stessa situazione, anche per una questione di argomenti di interesse comune. Persino la relazione della coppia cambierà, perché da adesso in poi tutto il mondo ruoterà intorno al nuovo arrivato. Ma non si tratta di una forzatura bensì di un evento del tutto naturale.



Le nuove spese per il bebè

Mettere al mondo un bimbo costa, dato che ci sono moltissimi oggetti indispensabili da acquistare, come nel caso del passeggino, del fasciatoio, del corredo e via discorrendo. Stando alle statistiche ufficiali, i primi 12 mesi del piccolo possono costare fino a 15 mila euro, partendo da un minimo di 7 mila euro. Si tratta quindi di cifre molto importanti, e inoltre bisogna anche citare le spese per eventuali polizze. Si consiglia infatti di pensare ad esempio alle soluzioni Helvetia per la responsabilità civile della famiglia, insieme ad altre opzioni utili.

Come cambierà la casa

Si parla ancora dell’aspetto sicurezza, dato che la casa dovrà essere “ristrutturata” tenendo come sempre a mente la presenza di un bimbo. Questo vuol dire che si dovranno togliere o almeno spostare tutti gli oggetti pericolosi, e conservare a doppia mandata i prodotti rischiosi (come i detergenti) che il bimbo potrebbe aprire per sbaglio, con l’intento di giocarci. Insomma, bisogna rendere la propria casa veramente a misura del bambino. Naturalmente, essendo il bambino il centro di tutto, si dovranno riprogettare gli spazi comuni e c’è pure una cameretta che aspetta di essere arredata nella maniera migliore.



Concludendo, l’arrivo di un bimbo è una gioia incommensurabile, ma si tratta anche di una grande responsabilità per i genitori. Di conseguenza va sempre affrontata pensando ad ogni particolare, ma cercando comunque di evitare le preoccupazioni eccessive, tipiche di questi momenti.