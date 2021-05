Calderara, avvisi di accertamenti e solleciti TARI

Da lunedì 10 Maggio 2021 e fino al 24 giugno, il Comune procederà alla notifica di 398 atti di sollecito e accertamento TARI per l’anno 2018.

Se hai ricevuto l’avviso ed hai già pagato, non preoccuparti. Chiama lo sportello tributi il lunedì, giovedì e il sabato dalle ore 08:30 alle ore 12:30 ai numeri 051.6461286 – 287- 225- 224 e e chiarisci la tua posizione tributaria.

Questi numeri telefonici sono comunque a disposizione dei cittadini per qualsiasi informazione o chiarimento.

