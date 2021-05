Crevalcore, riapre il Museo dei burattini “Leo Preti”

Sabato 15 maggio 2021 alle ore 16.30 presso il Cinema Teatro Verdi (Piazzale Porta Bologna, Crevalcore) si terrà l’inaugurazione del nuovo allestimento del Museo dei burattini “Leo Preti”, un importante spazio espositivo sul teatro di figura che, per le caratteristiche e il valore storico delle sue collezioni, è da considerarsi unico a livello nazionale.

Grazie all’impegno costante dell’Amministrazione comunale in questi anni e al sostegno degli eredi della famiglia Pederzani-Preti, questa preziosa collezione è stata ora ricomposta all’interno del museo, scongiurando il rischio di essere dispersa nel tempo e favorendone la conservazione e la fruibilità da parte del pubblico.

L’investimento fatto dal Comune consentirà al Museo “Leo Preti” di tornare, dopo molti anni di chiusura, ad essere un luogo suggestivo e molto particolare da visitare: un piccolo spazio che rappresenta un grande tassello per la storia e la cultura di Crevalcore.

L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti disponibili ma la prenotazione telefonica è obbligatoria al 334 1406765 dalle 17 alle 20 di venerdì 14 maggio.

Al termine dell’inaugurazione, il museo sarà aperto al pubblico e visitabile fino alle ore 20! Potranno entrare 4 persone alla volta in caso di congiunti/nuclei familiari e 2 persone alla volta per i non congiunti.

Potrete visitare il museo anche domenica 16 maggio, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Non sarà necessaria la prenotazione… il distanziamento interpersonale è assicurato già nel portico esterno e l’ingresso è contingentato.

Per informazioni:

Ufficio Cultura Tel.: 051 988557 – 051 988559

e-mail: cultura@comune.crevalcore.bo.it

www.comune.crevalcore.bo.it

comune.crevalcore.bo.it