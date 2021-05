FIAB Terre d’Acqua: dobbiamo aspettare che venga fatta la Pedovia del Sole?

Molte Ciclovie in Italia e in giro per il mondo sono per entrambe, pedoni e ciclisti. Nessun olandese o tedesco si sognerebbe mai di fare progetti solo per pedoni o solo per ciclisti, ma pensano sempre ad entrambe. In paesi che certe cose le hanno capite, spesso separano il traffico in ciclabili e in pedonali, ma se non riescono a fare in modo separato NON si sognerebbero MAI di vietare ai pedoni fregandosene di come fare per chi va a piedi, quando non riescono creano dei tratti ciclopedonali.

dalla pagina Fb FIAB Terre d’Acqua