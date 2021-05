Persiceto, Gruppo Consiliare Democratico: tra opportunità e degrado

[TRA OPPORTUNITÀ E DEGRADO]

Proprio oggi (29 aprile ndr) la maggioranza porterà in consiglio le linee di indirizzo per la futura gestione del “bed&bike” finanziato dalla Città Metropolitana di Bologna e situato sulla Ciclovia del Sole a fianco della stazione ferroviaria. Tardi, diciamo noi. Come abbiamo dichiarato già nell’interrogazione dello scorso consiglio, i lavori sono finiti ormai da mesi e senza che il Comune abbia la certezza di quando potrà ospitare i cicloturisti, con il rischio molto concreto di perdere le opportunità date dall’estate.

Ma oggi il problema non è solo questo, il problema è che da settimane il muro di fronte al nuovo edificio si trova in questa condizione vergognosa, da prima che aprisse la ciclovia.

Questo è il biglietto da visita che Persiceto in questo momento lascia alla centinaia di ciclisti che ogni giorno transitano lì davanti, ed è inaccettabile.

In questi 5 anni non vi è stata alcuna proposta di politica giovanile volte a contrastare questi fenomeni. Gli esempi sul territorio dei tentativi fatti dalle amministrazioni precedenti ci sono ancora: la palestra Tirapani di via Castelfranco e il sottopasso di via Cento. Dal 2016 è mancata ogni occasione di partecipazione negli spazi della città. È il tempo di ricominciare.

dalla pagina Fb Gruppo Consiliare Democratico