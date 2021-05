Persiceto, il Circolo Arci Accatà ricorda la scomparsa di Arrigo Bonazzi

Con immenso dolore apprendiamo della scomparsa di Arrigo Bonazzi.Un amico e, soprattutto, un compagno dell’Accatà.

Disponibile, generoso, umile, attento e paziente ci ha tenuto per mano nei primi complicati anni del Circolo. Sempre presente con sincero affetto, tanta pazienza e contagioso entusiasmo ha contribuito a rendere possibili le nostre prime Feste de l’Unità, senza abbandonarci quando le Feste sono diventate semplicemente dell’Accatà.

Lascia un vuoto immenso non solo per il suo contributo concreto, ma per le sue limpide qualità morali: il dialogo, l’ascolto, il confronto, l’inclusione e la capacità di mettere da parte i piccoli problemi in nome di valori più grandi. Pragmatico e idealista, con solide radici e una grande fame di futuro.Lo ricordiamo non solo con il suo sorriso, ma anche con il suo compagno di cucina e di divertimento, Roberto Bicocchi.

Ci mancherà tantissimo.

Un abbraccio sincero alla famiglia.

dalla pagina Fb Akkatà