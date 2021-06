A San Matteo della Decima appuntamento con il “Villaggio Vintage”

A San Matteo della Decima, da giugno a settembre l’ultimo mercoledì del mese torna l’appuntamento con “Villaggio Vintage”.

Si inizia mercoledì 30 giugno: dalle ore 17.30 alla mezzanotte, nelle vie del centro, sarà allestito il mercatino del riuso con oltre 25 espositori e numerosi punti ristoro; per l’occasione bar e negozi rimarranno aperti e organizzeranno musica e intrattenimenti.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza degli eventi sono previste alcune modifiche alla viabilità.

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto