Anzola: Giampiero Martirani e Max Tagliata in “Gipsy Project”

Mercoledì 23 giugno, alle ore 21, potrete partecipare al concerto del quartetto “Giampiero Martirani e Max Tagliata in Gipsy Project” nel giardino Elisa Springer – davanti la trattoria La Furzeina ad Anzola dell’Emilia (via delle Terremare 2).



Quartetto acustico (due Chitarre, Fisarmonica e Contrabbasso) si ispira alla musica del grande Django Reinhardt (nomade Manouche) e alla musica Jazz, proponendo brani di Django, originals e standards Jazz nel tipico stile swing europeo anni trenta nato dalla fusione del Jazz americano, dal Valzer Musette francese e dalla tradizione tzigana.Il sound del trio risulta caloroso e brillante, frutto dell’insieme delle varie esperienze dei singoli musicisti che danno una interpretazione personale alla musica Gipsy Jazz. E’ uscito il CD del trio dal titolo “SWINGOLOGY” dedicato alla musica manouche.



L’evento è organizzato da Dem Artelier.



Per partecipare al concerto:

1-Prenotazione per cena presso la Furzeina e posto a sedere per concerto incluso

2- Prenotazione Posto a sedere

Per info: 3426855830

dalla pagina Fb del Comune di Anzola