A Crevalcore secondo appuntamento con il “Grande cinema italiano in piazza”

Siete pronti per il secondo appuntamento con il “Grande cinema italiano in piazza”, in collaborazione con la Cineteca di Bologna?

Martedì 27 luglio alle 21.15, Piazza Malpighi

proiezione del film “Pane e cioccolata” (di Franco Brusati con Nino Manfredi, 1974),

Nel centesimo anniversario della nascita di Nino Manfredi, vi proponiamo uno dei suoi migliori film, un perfetto equilibrio di armonia, dramma e umorismo che è stato anche inserito nella lista dei 100 film italiani da salvare.

Cosa può succedere al cameriere Giovanni Garofoli, in prova in un prestigioso ristorante, quando una fotografia che lo ritrae, dietro una donna, intento ad orinare su un muretto viene recapitata alla polizia?

Tutte le informazioni a questo link https://www.comune.crevalcore.bo.it/…/il-grande-cinema…

Il cinema sotto le stelle vi aspetta!

dalla pagina Fb del Comune di Crevalcore