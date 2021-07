PD Persiceto: La Giunta Pellegatti si è Lega-ta

Ieri (1 luglio ndr) si è tenuta nella sala Giunta del nostro comune una rimpatriata della Lega per Salvini Premier. Padroni di casa il sindaco Pellegatti e la vice sindaca Cerchiari. Oltre alla foto ricordo rigorosamente senza mascherina, desta curiosità il post di lode all’amministrazione. Ma la Giunta Pellegatti non era civica? E da quando la Lega è in maggioranza? E, infine, da quando le riunioni di partito si fanno nei luoghi istituzionali che appartengono a tutti i cittadini?