Sant’Agata Cosplay & GoticaMente 2021

Sant’Agata Bolognese si prepara a vivere una tre giorni all’insegna dello street food, dei tributi musicali dedicati a Elvis, ai Queen, a Vasco Rossi e alla disco music anni ’60-’70. Non mancheranno i grandi spettacoli dedicati al Wrestling con i lottatori di Tana delle Tigri Italian Cosplayers e le glorie della World Wrestling Federation. Inoltre esposizioni di macchine americane e moto. E poi gli amici Cosplayer di “Sant’Agata Cosplay” e gli affascinanti e tenebrosi vampiri di “GoticaMente Arte & Fantasia 2021”. Due manifestazioni per un divertimento assicurato per tutti!

Venerdì 9 luglio: ore 16 apertura mercatino Fantasy Goticamente; ore 18 la scrittrice Lisa Lambertini incontra i lettori; ore 19 apertura dello street food; ore 21 concerto dei Queen Vision Tribute Band Queen.

Sabato 10 luglio: ore 9.30 apertura mercatino Fantasy Goticamente; ore 10-12 esibizione allenamenti lottatori Tana delle Tigri; ore 15 apertura set fotografico Goticamente Vampiri; ore 16-17 spettacolo Wrestling dedicato all’Uomo Tigre ed alle star WWF; ore 17.30-18.30 concorso vampiresco Goticamente e raduni per i Cosplayers; ore 19.00-19.30 Spettacolo Tana delle Tigri dedicato all’Uomo Tigre; ore 20-21 esibizione di Joe Bavota in un tributo a Elvis Presley; ore 21.30-23.30 concerto dei Joe Dibrutto anni ’60-’70.

Domenica 11 luglio: ore 9.30 apertura mercatino Fantasy Goticamente; ore 10.30-12 iscrizioni alla gara Cosplayer e spettacolo Wrestling Tana delle Tigri; ore 15-15.30 concerto Disney di Imy Morfino e Eldran; ore 15.30-16.45 gara Cosplayers; ore 17.30 Alessia Mancin Creation presenta il corteo-sfilata abiti; ore 18.30-19.30 spettacolo Wrestling Tana delle Tigri; ore 20.15 esibizione di Duilio Pizzocchi; ore 21 concerto Brivido Vasco.

Gli organizzatori comunicano che gli orari del programma potrebbero subire variazioni.