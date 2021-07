Terred’Acqua: 8° Premio Svicolando

Ha preso il via da alcune settimane l’ottava edizione del Concorso nazionale di scrittura “Premio Svicolando” organizzato dalla redazione di “Borgo Rotondo” (bimestrale persicetano di cultura, ambiente, sport e attualità), in collaborazione e con il supporto dell’Associazione culturale “Insieme per Conoscere”, di “Maglio Editore/Libreria degli Orsi”, e con il patrocinio del Comune di San Giovanni in Persiceto (Bo).

I partecipanti avranno tempo fino al 1° settembre 2021 per inviare il proprio racconto sul tema:

UNA CURIOSA FINESTRA

Evasioni da casa, riscoperta di luoghi vicini durante le passeggiate circoscritte, storie di incontri da tempi pandemici. Dalla pandemia, e dal conseguente lockdown, scaturisce in noi un nuovo punto di vista per osservare, con occhi nuovi, ciò che ci circonda. Rivalutare la nostra quotidianità e l’ambiente intorno a noi, ma anche rivalutare un po’ noi stessi per un deciso cambio di passo delle nostre esistenze e del mondo in cui viviamo.

Bando e informazioni dettagliate su www.borgorotondo.it – borgorotondo@gmail.com